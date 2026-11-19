Gustavo Maeso Madrid, 19 NOV 2026 - 00:01h.

La nueva entrega de la famosa saga criminal de Rockstar Games promete volve a batir todos los récords de ventas, usuarios, polémicas y logros en la industria

La fiebre por GTA VI ya deja más de 1.000 millones en reservas y sorprende a los expertos: "Las innovaciones son brutales"

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Si usted es el dueño de una empresa y hoy se ha encontrado con un inusual número de bajas médicas entre sus empleados, no se preocupe. No hay un nuevo virus de la gripe causando estragos ni tampoco hay una intoxicación masiva y fulminante en la oficina causada por la máquina de café. Seguramente todos ellos están bien, pero se han buscado una excusa para quedarse en casa y jugar a Grand Theft Auto VI. El nuevo juego de Rockstar se ha lanzado esta pasada madrugada (a las 00:00 hora peninsular española) y muchos fans han tirado de vacaciones, días de permiso, bolsa de horas que hubieran guardado o una baja médica de última hora si no contaban con todo lo anterior. Y esto no es una exageración mía: una empresa especializada en recursos humanos calcula para hoy un aumento de más del 44% de las ausencias laborales en España por 'culpa' del videojuego.

Grand Theft Auto VI, o GTA 6, es la esperada nueva entrega de una saga de videojuegos que ha roto todos los récords las últimas tres décadas. Hace ya trece años de la entrega anterior, GTA 5, que lleva desde aquel 2013 copando los primeros puestos de los juegos más vendidos, mes a mes, a través de tres generaciones de videoconsolas. Más de 235 millones de copias vendidas después, ya tocaba pasar el testigo a una nueva entrega.

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Rockstar ha acumulado once años de desarrollo en GTA VI desde los primeros trabajos en 2015, aunque el grueso del equipo se incorporó tras el lanzamiento de Red Dead Redemption 2 en 2018, según Rob Nelson, uno de los responsables del juego. The Guardian cifra en casi 5.000 personas el equipo que ha sacado adelante semejante empresa y Reuters sitúa el coste de producción en 1.000 millones de dólares o más, unos 910 millones de euros al cambio. Rockstar aún guarda la cifra oficial, pero su matriz, Take-Two, ya ha dicho que las reservas han superado con creces sus expectativas iniciales. Y mientras unos hacen cuentas, otros hacen hueco. Varios estudios han movido sus estrenos para evitar coincidir con GTA VI, porque sus lanzamientos quedarían completamente eclipsados por este fenómeno. Hasta la competencia se ha buscado otro día para ir a trabajar.

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Dos delincuentes de poca monta y un plan de vida

¿Qué se han perdido esta mañana los que sí han ido a trabajar? Para empezar, a Jason y Lucía, una pareja de jóvenes delincuentes que empieza buscándose la vida con pequeños robos y acaba metida en asuntos que le vienen bastante grandes. Una cosa es atracar una tienda de ultramarinos y otra muy distinta intentar salir de un banco en pleno centro de Vice City con media policía del estado pisándote los talones. Entre medias, los dos hacen contactos, se ganan enemigos y van descubriendo cuánto están dispuestos a hacer el uno por el otro.

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La relación entre ambos sostiene una historia de ambición, traiciones y golpes que se tuercen. Cada uno tiene sus propios asuntos y misiones, pero comparten el empeño de salir adelante juntos. Y eso se nota tanto cuando hay que jugársela en un atraco como en algo tan sencillo como ir cogidos de la mano por la calle. En un GTA, lo de encariñarse con los protagonistas mientras uno siembra el caos por la ciudad tiene su mérito.

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Hay algo muy entretenido en ver cómo estos dos se van profesionalizando. Al principio, el coche que se llevan es el que tienen a mano y el botín de un robo da para ir tirando. Conforme hacen contactos, aparecen clientes que pagan por un modelo de lujo, bandas a las que arrebatar un alijo y bancos que exigen algo más que entrar dando voces. También cambia la forma en que Jason y Lucía se relacionan con los demás. Podemos echar una mano a alguien o pasar de largo, resolver un robo con la menor violencia posible o liarla de tal manera que hasta el trayecto de vuelta a casa se convierta en una misión. La policía sigue avisando con las famosas estrellas, pero ahora importa también lo que sepan los agentes de ti y del coche que conduces. Y cuando el atraco acaba con carreteras cortadas, uno descubre que conocer bien el barrio vale tanto como tener un coche rápido.

Vice City tiene un problema de tráfico

Rockstar vuelve a Vice City, su particular versión de Miami, y nos deja recorrer desde el primer momento todo el estado ficticio de Leonida. Hay playas, cayos, pantanos y autopistas interminables, pero lo que más me ha impresionado es la cantidad de gente que hace su vida en ellos. Se oye hablar en inglés y en español, hay una pareja discutiendo a gritos en el coche de delante y, si uno se para a charlar con quien tiene al lado, puede acabar descubriendo una misión escondida. Hasta los atascos están tan bien recreados que dan ganas de tocar el claxon. Sobre todo si viene la policía detrás.

Se conduce de maravilla y hay carreras que ya quisieran para sí algunos juegos de coches. También se puede pescar, echar una partida al billar o jugar al minigolf. Y entre una cosa y otra toca mirar el móvil. Allí está BuckMe, el Bizum de Leonida, junto a la aplicación para pedir un coche y la de noticias, donde Jason y Lucía pueden leer lo que se cuenta de la que acaban de liar. A mí me ha pasado más de una vez lo de salir a hacer una misión y acabar en la otra punta del mapa haciendo cualquier otra cosa.

Otra de las cosas que más me han sorprendido de Leonida es la cantidad de puertas que se pueden abrir. Vas por la calle, ves un bar, un hotel o un taller y, en muchos casos, basta con empujar la puerta para estar dentro, sin una pantalla de carga de por medio. Parece una tontería hasta que te das cuenta de lo fácil que es ir encadenando una cosa con otra. Puedes dejar el coche, echar un billar con un lugareño y acabar el día en una carrera de drones. Y todo eso mientras la misión de la historia sigue ahí, esperando a que te dignes a aparecer. Lo mejor es que cada una de esas distracciones tiene su gracia. La pesca da para perder un buen rato entre ríos, lagos y mar abierto, y las carreras tienen desde pruebas legales en circuito hasta líos nocturnos por las calles. Si con todo esto alguien consigue ir al grano, le felicito por su fuerza de voluntad.

Un día libre se queda corto

He necesitado 67 horas para terminar la historia principal y, después de más de 70 con el mando en las manos, todavía me quedan rincones por curiosear. Me he encontrado algún fallo gráfico, como un coche que apareció encima de otro en mitad de un atasco. También me he quedado parado en un semáforo mirando cómo la luz de los anuncios y las farolas convertía una calle cualquiera en una estampa que podía pasar por una foto. Ahí es donde GTA VI me ha ganado. Después de tantas horas de carreras, atracos y persecuciones, todavía consigue que me pare a mirar. Así que, si ha pedido el día libre, vaya asumiendo que mañana le va a costar volver.

Grand Theft Auto VI ha salido hoy a la venta en formato digital y físico (aunque la caja no incluye disco de juego, sino un código de descarga) para PlayStation 5 y Xbox Series X.