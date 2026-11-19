El hombre que ha matado a su pareja en Parla confesó a la Policía que había degollado a la mujer en el domicilio familiar

Un hombre mata a una mujer de 47 años a puñaladas y se entrega a la Policía en Parla: el hijo de la víctima, atendido tras una crisis de ansiedad

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ParlaLa Policía investiga lo que podría ser un nuevo crimen machista en Parla. Durante la noche de este miércoles 18 de noviembre, una mujer de 47 años ha muerto tras recibir varias puñaladas en su vivienda del municipio madrileño a manos de su pareja, un hombre de 45 años.

Ha sido él mismo el que ha confesado el crimen. "No se pudo hacer nada por salvarle la vida a esta mujer de 47 años que presentaba heridas en la cara y en el cuello asestadas por el que sería su pareja, un hombre de 45 años. Fue él mismo el que llamó a Emergencias sobre las 22:00 horas, después salió a la calle y cuando se encontró con una patrulla confesó él mismo el crimen y fue detenido en ese mismo momento", informa desde el lugar de los hechos la reportera Inés López en 'Informativos Telecinco'.

La confesión del crimen

Al confesar que había degollado a su pareja, este hombre de 45 años entregó las llaves a los agentes para que comprobasen ellos mismos el crimen. "He degollado a mi pareja. Aquí están las llaves. Podéis comprobarlo", habría confesado el presunto autor del crimen según recoge también el periódico 'El Mundo'.

Minutos después de producirse el crimen, a la vivienda llegó el hijo de 17 años de la mujer. Según se ha podido conocer, el adolescente sufrió un ataque de ansiedad cuando le comentaron el asesinato de su madre.

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Ahora se están investigando los motivos del crimen, pero de confirmarse sería la víctima número 46 de la violencia de género en lo que va de año en España.

El asesinato de la mujer

Emergencias 112 informaba que sobre las 22:10 horas de este pasado miércoles había recibido el aviso de la agresión, que se había producido en una vivienda situada en el número 10 de la calle Getafe, del municipio de Parla.

A su llegada, las asistencias sanitarias del SUMMA 112 encontraban encontrado dentro del domicilio a una mujer de 47 años, con heridas incisas en cuello y en cara, ya fallecida.

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Las asistencias del SUMMA sólo podían confirmar el fallecimiento y ponían el cuerpo de la mujer a disposición de la Policía Nacional, que detenía al agresor tras confesar el crimen e investiga ahora el suceso como un posible caso de violencia machista.

El 016 atiende las 24 horas del día

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que funcionan las 24 horas y todo los días de semana el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es .

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.