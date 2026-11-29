Tiene 26 años, es actriz, cantante, modelo y acumula cientos de miles de seguidores en redes sociales

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Un vestido largo negro de silueta marina con flores en relieve, una melena recogida y una sonrisa cómplice junto a su padre le bastaron a Elle Travolta para acaparar todas las miradas en el pasado Festival de Cine de Turín, donde acompañó a John Travolta durante el homenaje que recibió por su trayectoria. El protagonista era él, que recibía el Premio Stella della Mole, pero los focos ya empiezan a buscarla a ella.

Tiene 26 años, es actriz, cantante, modelo y parece haber encontrado su sitio en el mundo de la moda y el espectáculo. Cada vez se la ve más cómoda en ese delicado equilibrio entre la herencia familiar y su propia identidad. En redes sociales acumula cientos de miles de seguidores y su agenda empieza a llenarse de alfombras rojas, campañas de moda y proyectos cinematográficos.

Ella Bleu Travolta nació el 3 de abril de 2000 en California. Es hija del mítico protagonista de 'Grease' y 'Fiebre del sábado noche' y Kelly Preston, y creció en una familia que conocía perfectamente el precio de la fama, los flashes y la exposición pública.

Su madre fue también actriz y falleció en julio de 2020 a causa de un cáncer de mama. Su hermano mayor, Jett, murió en 2009, cuando tenía 16 años. Son episodios muy dolorosos que marcaron profundamente a la familia y que ayudan a entender la estrecha relación que Ella mantiene con su padre y la discreción con la que ha gestionado determinados aspectos de su vida.

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De niña de Hollywood a rostro de las nuevas generaciones

Pero no todo en su biografía es drama. Ella lleva tiempo intentando abrirse camino en una industria que conoce desde dentro y en la que, paradójicamente, crecer puede ser tanto una ventaja como una enorme presión.

Su primera aparición cinematográfica llegó siendo una niña, en 'Dos canguros muy maduros', en 2009, donde compartió pantalla con sus padres. Después regresó al cine con 'The Poison Rose', en 2019, y ha continuado sumando trabajos. Uno de los más especiales es 'Propeller One-Way Night Coach', la primera película dirigida por su progenitor, en la que interpreta a una azafata y que se presentó en el pasado festival de Cannes.

Padre e hija se llevan muy bien. John ha reconocido públicamente lo orgulloso que está de Ella y que quería presentarla al público ya adulta. Ella, por su parte, ha asegurado que trabajar con él como director fue una experiencia inspiradora.

También tiene algo que cantar

Pero Ella también canta. En 2024 publicó 'Colors of Love', su primer EP, con seis canciones que dejan ver su lado más íntimo y personal y que no apuntan a que lo suyo sea prefrabricado ni descaradamente comercial. Y la moda es otro de los terrenos en los que su nombre ha empezado a circular con fuerza, protagonizando editoriales, campañas y portadas. Su presencia en las semanas de la moda ya no es una mera anécdota de invitada famosa.

En redes sociales ronda los 800.000 seguidores en Instagram y mantiene también una comunidad considerable en TikTok. Su popularidad crece al ritmo de sus apariciones públicas. No es raro que sus seguidores la adoren. Tiene ese aire de joven criada entre cámaras y grandes producciones, pero también una imagen bastante natural, alejada en ocasiones del glamour excesivamente calculado. En Instagram comparte moda, fotografías personales, viajes, momentos familiares y pequeñas pinceladas de su trabajo artístico.