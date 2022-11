Jorge Javier Vázquez presenta su libro, 'Antes del olvido', este 9 de noviembre

Terelu Campos arropa al presentador en la presentación y lo hace lanzando un beso al cielo a su amiga, Mila Ximénez

Terelu Campos no está preparada para leer el libro de Jorge Javier Vázquez: “Yo no he conseguido hacer esa catarsis del todo, todavía”

Terelu Campos ha arropado a Jorge Javier Vázquez durante la presentación de su nuevo libro, ‘Antes del olvido’, que se publica este nueve de noviembre. La presentadora, que nos cuenta que su amigo se ha desnudado como nunca, nos ha confesado que quizá no está preparada para leerlo y es que Jorge Javier ha sufrido una catarsis gracias a la que ha superado la pérdida de Mila Ximénez: “No sé si estoy preparada para leerlo ahora”.

“Necesito ir digiriendo muchas cosas que aún no tengo procesadas”, explicaba la presentadora y es que la muerte de Mila Ximénez le afectó mucho: “Yo no he conseguido hacer esa catarsis del todo, todavía”.

Jorge Javier Vázquez le explicaba que menciona a Terelu en su libro y lo hace por una frase que pronunció, unas palabras de Bunbury: “Jamás te recuerdo porque nunca te olvido”, decía la presentadora y su amigo se emocionaba de nuevo: “Voy a llorar lo que no he llorado en mi vida”.

Terelu Campos lee un fragmento del libro

Como prueba de que el presentador se sincera como nunca sobre su vida, Terelu Campos leía un fragmento en el que Jorge Javier nos habla de una aventura:

“A mí, cuando el achispamiento me entra en el cuerpo, el ardor sexual me invade de tal manera que me pongo imposible así que decidí apagarlo echando mano de Grindr. No recuerdo cuánto tiempo perdí hablando con unos y con otros pero quiso la buena fortuna que un hico negro muy mono quisiera quedar conmigo para pasar un rato agradable.

Dejé a Cristina en la habitación, como de costumbre, y fui a por él a un par de minutos del hotel. Cuando llegó me di cuenta de que no era tan mono como en la foto, el pan nuestro de cada día, pero como a mí me das mucha vergüenza decir que no decidí continuar con al aventura aunque solo fuera por educación.

¿Quién no se ha acostado con alguien por educación?”