Mila Ximénez le manda señales a Jorge Javier Vázquez a través de los sueños.

Jorge Javier confiesa: "Me han pasado cosas impactantes desde que Mila no está".

¿Qué mensaje le ha enviado Mila a Jorge Javier desde el más allá?

Jorge Javier Vázquez concedió una entrevista muy personal a Emma García en su propia casa y mostró el lugar donde guarda las cenizas de su amiga, Mila Ximénez. Y es que Alba, la hija de la fallecida, le ofreció al presentador tener parte de los restos de su gran amiga. Más tarde, en el plató de 'Fiesta', Jorge reveló el mensaje que le envió Mila a través de un sueño.

Jorge Javier Vázquez acaba de publicar 'Antes del olvido', su nuevo libro, en el que revela aspectos muy privados de su vida. En él, cuenta, hace reflexiones sobre su vida y cuenta algunas experiencias. Una de ellas ha sorprendido de manera especial a Emma García, que le pide que la comparta con los espectadores y que tiene que ver con Mila.

El mensaje de Mila Ximénez a Jorge Javier a través de un sueño

"Me han pasado cosas desde que Mila no está... muy impactantes", comienza a decir Jorge Javier. Cuenta que su ex se fue de casa "por una escena muy idiota". Esta persona le dejó y, tiempo después, se reencontraron, Jorge le pidió perdón por algunas cosas del pasado y retomaron su amistad, y al día siguiente de este perdón...

"Una amiga me escribió un mensaje al móvil, después de yo haberle pedido perdón a mi ex (porque él y Mila estaban preocupados por unas cosas mías y ambos lo hablaban) y me dice esta amiga Gloria 'Jorge, igual me tomas por loca, pero esta noche he soñado con Mila, venía hacía y me decía 'quiero que le des un mensaje a Jorge, te tienes que acordar', yo no sé qué es, Jorge, pero me pide únicamente que te diga GRACIAS".

Jorge Javier: "En 'Sálvame' lo hicimos muy mal con la muerte de Mila"

Además, el presentador ha reconocido que, desde el programa "lo hicimos muy mal con Mila" en el momento de su muerte. ¿La razón? Considera Jorge que hablaron de su fallecimiento solamente el día de su pérdida y durante un programa especial dedicado a ella al día siguiente y, tras esto, cortaron de raíz.

Pensaron que la gente podría acusarles de "querer aprovecharse" de su muerte si hablaban continuamente de ella, y eso fue un error, según Jorge Javier: "Qué mal lo hicimos. ¿Cómo puedes eliminar de tu vida a una persona de un día para otro, con la que hemos compartido 15 años de nuestra vida? Eso ha supuesto que ninguno hayamos aceptado su muerte"