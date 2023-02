Aurelio Manzano y Saúl Ortiz se cuelan en el hotel de Isabel Pantoja: "Nos hizo una advertencia"

‘’Hacía mucho tiempo que no la veía, me encantó volver a verla con ese brillo en los ojos. Lo que anoche vivimos fue otra Isabel Pantoja’’, explicaba Saúl Ortiz.

Los colaboradores del programa han contado cómo Isabel Pantoja se abrió con Aurelio Manzano y le confesó: ‘’Lo he pasado muy mal ha sido una etapa muy difícil. Primero se fue mi mamá y luego mi hermano. Yo no trabajo con una máquina de escribir, soy cantante y las cosas tienen que ir poco a poco’’, además, quiere recalcar el daño que le ha hecho mucha gente: ‘’La gente me ha hecho mucho daño, pero tengo ganas de cantar y que vaya bien todo si Dios quiere. No veo nada de televisión, pero sé que hay gente que me hace mucho daño’’.