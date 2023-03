Isabel Pantoja veta a la reportera de 'Fiesta' en Mónaco: ''Ha dado mis datos a los de seguridad''

Pero, acto seguido ha confesado algo que ha sorprendido a todos en el plató y ha explicado que no todo ha ido como a ella le hubiera gustado : ‘’Ahora nos ha vetado y no puedo entrar dentro de este hotel donde se está alojando antes de ir al Baile de la Rosa. Literalmente estoy vetada por ella, nos lo ha dicho la gente de seguridad, saben quién soy perfectamente’’.

La reportera ha contado cómo el personal de seguridad del hotel la ha reconocido: ‘’Ella llamó cuando salimos del aeropuerto porque me vio y dijo ‘por favor va a llegar una chica que me está siguiendo con el taxi, se llama Silvia, es periodista y es así..’ y cuando llegué en el taxi me reconocieron enseguida y me dijeron que Isabel Pantoja les había pedido que no me dejasen entrar’’.