A diferencia de Asraf Beno , de quien Manuel Cortés no quiere hablar, sí que se pronuncia cuando le preguntan por su relación actual con Katerina, con quien “tuvo un amago de romance ” en ‘Supervivientes 2023’.

“La gente me pregunta mucho, pero es muy sencillo… Hay veces que te gustas con una persona, tienes feeling , tienes ese acercamiento, y a lo mejor no quiere decir que sea tu pareja ”, comienza a decir el artista.

“Katerina es una chica maravillosa”, añade, “la quiero mucho, ella me quiere mucho a mí. Nos gustamos mucho, hemos tenido nuestros momentos. Ella tiene su vida y yo la mía, somos un poco diferentes y no se sabe si hay futuro o no, pero yo le deseo lo mejor”.