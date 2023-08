Makoke reconoce que tiene nuevo novio: "Llevamos dos meses pero estoy más enamorada que nunca"

Esta misma semana salían a la luz unas imágenes de Makoke en compañía de un hombre moreno , muy contenta disfrutando de la noche en una terraza. No tardaban en llegar testimonios de personas que fueron testigo del encuentro de la colaboradora con este misterioso caballero: "Estaban dándose el filete ahí delante de todo el mundo , sin cortarse, no solo no les importaba, si no que parecía que a ella le encantaba que la mirásemos ".

"Es de las primeras veces que estoy nerviosa, tengo que reconocer que estoy muy enamorada, estoy como una adolescente, yo no me esperaba que me pasara esto (…) Le conocí el pasado mes de junio cuando volví de grabar el reality en las fiesta de una amiga y desde entonces no nos hemos separado ni un momento, estoy enamorada como no lo he estado nunca, hasta mi hijo me ha dicho que no me ha visto nunca antes así (…) Desde que me separé, en estos cinco años, yo siempre que he estado con alguien he dicho que estaba conociendo a alguien, pero con él sé que no es un amor de verano, esto es distinto".