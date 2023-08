Patricia es vecina de la prisión en la que está Daniel Sancho: "Sin dinero es más difícil sobrevivir"

Y es que los hombres que cumplen condena en la prisión de Koh Samui están obligados a rezar varias veces al día y a cumplir las normas estrictamente: " Cenan a las tres de la tarde y ya no vuelven a comer hasta las seis de la mañana".

Aunque no se han probado los malos tratos en la prisión, sí que es seguro que los presos que hacen aportación económica viven mejor: "Los presos pueden llegar a morir porque si están enfermos y necesitan una medicación, si los empleados no reciben dinero no se la dan, lo mismo pasa con la alimentación, comen mejor los presos cuyos familiares hacen aportaciones económicas".