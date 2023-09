"Mi hija se sorprendió cuando se enteró, lo ve muy precipitado, me lo ha dejado claro. Voy a procurar echar pelillos a la mar porque es mi hija y ya se ganará ella la confianza de Eladio", reacciona Ana María. Pero ¿se conocen Gema y Eladio? "Se conocen, pero no se conocen" (responde, dando a entender que han coincidido, pero no se conocen en profundidad).

Muchos han hablado de esta pedida de mano y Ana María se muestra dolida al respecto, sobre todo con José Antonio Avilés: "He recibido muchos latigazos. Me llaman aprovechada, que me he llevado un millón de euros... a todo el que se atreva a afirmar eso, demanda. No he recibido ni locales ni nada, ni siquiera he pedido la pensión compensatoria".