Los motivos por los que Ángel Cristo ha concedido la polémica entrevista: ''Su hija no está bien''

Los motivos sobre por qué habría dado el paso para destapar algunos de los secretos más ocultos de su familia no estaban claros, hasta ahora. Omar Suárez nos ha sacado de dudas y ha llegado al plató de ‘Fiesta’ con todos l os motivos que habrían llevado al hijo de la vedette a dar el gran paso.

El colaborador ha hablado con una persona muy cercana al entorno de Ángel Cristo, en concreto, una amiga íntima y le ha desvelado por qué Ángel ha tomado la decisión de hablar : ‘’Hay dos motivos, un motivo económico y uno emocional. Ángel tiene una situación complicada con su hija, tiene problemas económicos y le pide ayuda en varias ocasiones a Bárbara, él sabe que Bárbara tiene posibilidad de ayudarle económicamente y emocionalmente, pero él siente y vive que no recibe ese apoyo por parte de su madre’’.

‘’Él dice que siempre se ha sentido de segundas, su madre y su hermana siempre han tenido una relación cercana y él nunca ha sentido ese apoyo, él ha pasado momentos de depresión y no ha sentido esa cercanía. En agosto de este verano me dicen que él mismo le pide ayuda a Bárbara y una vez más, Bárbara no le ayuda’’, continúa explicando Omar.