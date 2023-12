Exclusiva| La brutal bronca de Pilar Rubio con la familia de Sergio Ramos en el palco del estadio

Sergio Garrido ha puesto fin este sábado a los rumores sobre Pilar Rubio y Sergio Ramos . Que algo falla en la pareja es evidente, tal y como demuestran las últimas imágenes de ambos, siempre por separado, pero lo que no sabíamos hasta ahora es la razón de este distanciamiento.

Sergio Garrido, que en sus propias palabras lleva siguiendo a Pilar y Sergio desde que se mudaron a Sevilla, ha asegurado que cuenta con los dedos de una mano las veces que ha captado a la pareja junta. Para el paparazzi está clara la razón por la que la pareja atraviesa una crisis , y no es otra que una presunta gran bronca que Pilar y la familia de Sergio protagonizaron en el palco del estadio del Sevilla F.C.

Según el paparazzi, le llegan informaciones de primera mano que le aseguran que desde ese día la relación entre Pilar y su familia política es totalmente inexistente: "Es que no se pueden ni ver, la bronca fue tremenda (...) Me cuentan también que el día del cumpleaños de su suegra Pilar se organizó un shooting para así tener excusa y no asistir a la fiesta".