Marta, que muestra los mensajes que se intercambiaron Antonio y ella en el pasado, confiesa que cortó la relación porque “empecé a ver cosas que no me cuadraban”. “Es una persona aquí y otra distinta cuando nadie lo ve. Era muy jaja jiji y, por detrás, las cosas se hacían cuando él quiere y como quiere. No puedo decir que me tratara mal porque yo no permito según qué cosas. Cuando empecé a ver cosas, me fui”.