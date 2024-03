Amor Romeira llora al descubrir que Alessandro Livi se ha casado en secreto sin decírselo

Alessandro Livi se ha casado en secreto con su novia panameña, Yassiel . El exparticipante de 'GH 12+1' y 'La isla de las tentaciones' sorprende con esta inesperada y bonita noticia... pero no es todo felicidad en el plató de 'Fiesta'. Después de que Luis Rollán confirme la noticia, Amor Romeira se derrumba.

La colaboradora rompe a llorar porque es muy amiga de Alessandro Livi y no sabía nada al respecto. Amor se siente decepcionada porque considera que "enterarse así, por la tele" no es algo que se merezca por los años de amistad que le unen al italiano. Por ello, decide llamarle en direct o para confirmar esta "desagradable" noticia.

En la llamada , Alessandro le explica a Amor que su enlace con Yassiel ha sido "una cosa muy privada , fue en la notaría y no podíamos invitar a nadie prácticamente". Pero, ¿por qué se lo dijo, aún así?, se preguntan tanto Emma García como los colaboradores de 'Fiesta'. Él responde:

"Tienes toda la razón del mundo, sabes que te quiero mucho. De hecho, hay mucha gente cercana que todavía no lo sabe. Nos dieron la cita en la notaria de un día para otro y fue todo muy rápido", son las palabras del italiano. No sabemos si le sirve a Amor o no, pues lo cierto es que parece muy afectada.