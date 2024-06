Sergio Pérez ha estado haciendo guardia todo el fin de semana y asegura que Carlo Costanzia no ha conocido a Alejandra Rubio durante su estancia en Madrid. El reportero de Europa Press le preguntó a Carlo hijo si su padre se iba a alojar en su piso durante estos días, pero el joven le dijo que no, que se quedaría en un hotel porque sufre de alergia por su perro. Pero vamos vamos allá con la información que cuenta Aurelio Manzano.

Aurelio Manzano sabe por qué Carlo Costanzia no quiere ver ni a Terelu Campos ni a Carmen Borrego: "Me dicen que él considera que ni Terelu ni Carmen tienen la suficiente enjundia o nivel profesional para que él pueda tener una relación con ellas. Es decir, las considera de segunda categoría y las compara con la gran María Teresa Campos a la que sí profesaba mucho respeto".

"No tiene ningún interés en conocerlas, no les tiene ningún cariño ni ningún respeto", añade el colaborador de 'Fiesta'. "Me parece una gilipollez", considera Emma García a la hora de conocer esta importante información que destapa Aurelio. "No tiene ninguna intención ni ninguna gana de tener ninguna relación amistosa ni con Carmen ni con Terelu", remata Aurelio para sintetizar.