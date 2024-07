Valerí se pronuncia tras la polémica entrevista de María José Suárez: ''Tengo que aclarar cosas''

El colaborador de 'Fiesta' ha hablado con Valerí tras la entrevista de María José Suárez

La amante de Álvaro Muñoz Escassi es muy contundente en su declaración

María José Suárez narra detalladamente la extorsión de Valerí a Álvaro Muñoz Escassi: ''O me los paga él o me los pagan en televisión''

María José Suárez se sentó en '¡De viernes!' para conceder una de sus entrevistas más personales. La ex de Álvaro Muñoz Escassi dio un paso al frente y desmintió la versión que dio el jinete sobre su infidelidad y reveló todo lo que ella habló con Valerí, la amante.

Con toda la polémica que generaron sus declaraciones y con la resaca de la entrevista aún presente, Kike Calleja ha revelado en 'Fiesta' cuál ha sido la reacción de Valerí a la entrevista que concedió María José Suárez en la que destapó la supuesta extorsión de la amante de Escassi.

Pero, antes de dar a conocer la reacción de Valerí, Kike Calleja ha explicado las medidas que tomará la amante de Escassi después de que la hayan acusado de extorsión "Está reunida con su abogado. Va a demandar a toda la gente que la ha acusado de extorsión, sin tener pruebas. 'Aquí la verdad solamente la sabemos este señor y yo, tengo pruebas y puedo demostrarlo''.

''Tengo un mensaje de Valerí'', adelanta el colaborador. ''Le he preguntado qué le pareció la entrevista de María José'' y revela la contundente respuesta de la implicada: ''Ya se lo dije a ella, se coronó de nuevo como Miss España 2024. Lo que pasa es que yo tengo que aclarar cosas. No estoy en casa, no puedo veros, pero quiero que se sepa esto''.

María José Suárez afirma no tener miedo de lo que pueda salir

María José Suárez reveló en '¡De viernes!' que Valerí le había contado que Álvaro Muñoz Escassi le había enseñado un vídeo íntimo de él junto a ella, pero María José aseguró que no ''tiene miedo'' y dio a conocer todos los detalles de esa conversación.

''Me dice a mí, 'hasta creo que vosotros os grababais practicando sexo' y yo pongo un 'no' y me dice 'él me enseñó un vídeo en el que se te veía a ti con él'', explicaba María José.

''Yo le dije que me parecía una barbaridad porque no era consciente de que Álvaro me estuviese grabando en algún momento de nuestra relación. Salgo yo con Álvaro, me da detalles de cómo tengo mis partes'', aseguraba la ex del jinete.