Alejandro Albalá se reúne durante horas con Maite Galdeano: ''Me ha contado cosas''

Alejandro Albalá se reunió con Maite Galdeano tras su polémica entrevista

El ex de Sofía Suescun desvela lo que Maite le contó durante tres horas

Maite Galdeano reacciona a la entrevista de Cristian Suescun y se enfrenta a él: "Le denuncié porque me amenazó"

'Fiesta' ha seguido muy de cerca los pasos de Maite Galdeano después de la gran polémica en la que se ha visto envuelta durante las últimas semanas y que ha convertido en protagonistas tanto a ella como a Kiko Jiménez y su hija Sofía Suescun.

El programa ha descubierto que, tras su entrevista en '¡De viernes!', la madre de Sofía se reunió con alguien que en su momento fue muy cercano a la familia, Alejandro Albalá. El encuentro ha salido a la luz gracias a una foto en la que posan juntos y era el propio Albalá, quien se encontraba en plató, quien reconocía que se había reunido con Maite durante más de tres horas.

''Estuve con Maite ayer, la verdad que me ha contado cosas...'' comenzaba explicando. ''Recibí una llamada por la tarde de un amigo, se puso ella al teléfono y decidimos hablar. Ella me pidió perdón por todo lo que había dicho de mí, le dije que no pasaba nada, que no soy una persona rencorosa'', explicaba.

Albalá explicaba detalladamente cómo fue su encuentro: ''Quedamos, estuvimos un buen rato. Me dio pena ella, de verdad. La estuve ayudando porque Kiko y Sofía le han cortado la línea del móvil, le han dejado un poco abandonada, no tiene a quien acudir''.

Kiko, que también estaba en plató, se defendía: ''Para nada. La línea de Maite la pagaba Sofía como pagaba todo. Le avisó mediante Cristian hace dos semanas, le dijo 've contratándote tú y pagándote un alta nueva'. Le avisó con tiempo''.

Alejandro, por su parte, revelaba que eso no era lo que Maite le había contado y reconocía que había ayudado a Maite a conseguir una tarjeta prepago para que pudiese mantener comunicación con alguien en caso de que le pasase algo.

''Me cuenta que ella se siente abandonada por su hija, que cree que Kiko le tiene comida la cabeza. Que como él tiene una casa en alquiler y un piso a la venta, él no tiene donde meterse. Esto es lo que me cuenta ella, yo la escucho y me cuenta ciertas cosas que creo que estando como está, no se las inventa'', revelaba el ex de Sofía.