Manu Tenorio se derrumba y rompe a llorar en plena calle: "Está destrozado y desolado"

Manu Tenorio no está pasando por un buen momento. El problema que acarrea desde hace semanas con los inquiokupas que no pagan el alquiler de su casa de Sanlúcar de Barrameda y se niegan a abandonarla, está causando estragos en el cantante. Esto, sumado con los rumores de crisis con Silvia Casas , su pareja sentimental, están mermando en la felicidad del artista y ha sido pillado por las cámaras mientras lloraba de manera desolada .

Durante un paseo con su perro, el cantante se seca las lágrimas en varios momentos mientras se muestra roto, cabizbajo y, en ocasiones hablando por teléfono. Ricky García ha podido hablar con él y con su mujer y estas son sus palabras: "Me desmienten esa supuesta crisis. De hecho, están ahora haciendo un plan familiar. Efectivamente, esto es fruto de esa polémica que no ha gestionado bien. Él reconoce que no lo ha gestionado bien porque no está acostumbrado. Tiene miedo de que esto le afecte como artista. pero seguramente seguirá actuando porque es un artista de primer nivel".