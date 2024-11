El llamamiento de Carmen Alcayde a causa de la DANA: "El hermano de mi tía ha desaparecido"

La colaboradora de televisión había relatado cómo no imaginó la magnitud de lo que iba a suceder: "Estábamos desinformados o no sabíamos la magnitud, porque yo cogí de los últimos AVEs que salieron desde Valencia y había mandado a los niños al colegio, que el colegio lo tienen cerca de los pueblos afectados y estaba abierto", explicó. Carmen Alcayde añadía que ahora no sabe cómo volver desde Madrid a Valencia, porque tampoco quería "entorpecer las carreteras".