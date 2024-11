Un adiestrador canino visibiliza a las mascotas afectadas por la DANA: ''Tenemos que preocuparnos por ellas''

La catástrofe de la DANA no solo ha causado innumerables estragos entre las personas, también ha afectado muchísimo a los animales. Familias que han perdido a sus mascotas y protectoras que han quedado destrozadas tras el paso de la riada es un tema de máxima preocupación.

''Las mascotas son parte de nuestras familias y también tenemos que preocuparnos por ellas'', comienza explicando y revela que lo animales que están sufriendo la catástrofe ''no lo están pasando nada bien'' porque ''son animales de rutinas''.

El adiestrador ha dado las claves para tratar a un perro que esté en shock después de haberse perdido: ''Vienen desorientados, es fundamental respetar el espacio del perro. No entrar en su distancia crítica, no agobiarle, dejarle su propio espacio y que nos busque a nosotros, no nosotros a él''.