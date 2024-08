Laura Garkas se pone en la piel de Anya y Quico en la cita más sensual y sarcástica

Anya es sexóloga italiana y habla sobre educación sexual y relaciones en redes sociales. La soltera acudió a First Dates Hotel en busca de una persona con la que compartir momentos y que fuese sincera. "Yo soy muy directa y sincera desde el principio", explicaba.

Los motes cariñosos, como "bombón" o "cariño" no son de su agrado, a ella prefiere que le llamen por su nombre. La sexóloga confesó que no tiene tabúes en el sexo .

Quico, un masajista erótico fue el elegido para cenar con ella. " No llega a ser sexo explícito, es masaje genital . Consiste en conectar con la energía sexual de la otra persona", explicó Quico.

En la cena, la italiana utilizó su característico humor que llamó la atención de Quico: "Estoy buena, así que no necesito ser maja o inteligente" , afirmó Anya. "Eres humilde", le respondió Quico entre risas. " Soy muy sarcástica e irónica y la gente a menudo se confunde . Como nunca cambio el tono de voz, piensan que soy seria", se justificó la italiana.

