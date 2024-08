Laura Garkas revive el 'show' de Álvaro en 'First Dates Hotel'

La cita de Álvaro y Nerea ha sido una de las más comentadas de 'First Dates Hotel' hasta el momento

La pareja no llegó a un entendimiento y cada uno tomó su camino por separado, pero dejaron grandes momentazos

Laura Garkas se pone en la piel de Álvaro en su presentación en el hotel ¡Dale Play!

La cita de Álvaro y Nerea en 'First Dates Hotel' no fue como ambos esperaban. Aunque Álvaro sintió conexión con Nerea e incluso llegó a deleitarle con una canción, ella no tuvo la misma suerte con él y se negó a tener una segunda cita.

Con 21 años, Álvaro se definía como un 'showman', le gusta cantar actuar y pasárselo bien. Aunque asegura que la gente suele pensar que está mal de la cabeza. Sin embargo, Nerea, su cita, se define como una 'niña arcoíris' porque “vino a dar luminosidad a este mundo triste y negro”.

Aunque a Nerea su cita no le convenció en un primer momento, decidió darle una oportunidad. Tras la cena, él quería que subiera a la habitación donde le tenía preparada una sorpresa. Momento en el que Álvaro le contaba que sabe cantar y este se lanzaba a interpretar un tema en directo. “Me sangran los oídos, mira, no lo he pasado tan mal en mi vida”, era la reacción de ella.

La cita no acabó como ellos esperaban, pero ambos dejaron grandes momentazos. Laura Garkas se ha puesto en la piel de Álvaro en su presentación en el programa ¿quieres revivir el 'show' de Álvaro en 'First Dates Hotel? ¡Dale Play para descubrirlo!

La cita más sensual y sarcástica de 'First Dates Hotel'

Anya es sexóloga y habla sobre educación sexual y relaciones en redes sociales. La soltera acudió a First Dates Hotel en busca de una persona y que fuese real. "Yo soy muy directa y sincera desde el principio", explicaba.

Los motes cariñosos, como "bombón" o "cariño" no son de su agrado, a ella prefiere que le llamen por su nombre. Anya confesó que no tiene tabúes en el sexo. Su cita, Quico, es un masajista erótico, algo que ella no termina de entender. "No llega a ser sexo explícito, es masaje genital. Consiste en conectar con la energía sexual de la otra persona", explicó Quico.