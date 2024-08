La inusual reacción de 'Tom' al saber lo que busca su cita Miriam en un chico: "Ha sido como un cortocircuito"

Por otro lado estaba Miriam, una joven de 24 años que se dedica a todo el tema del intercambio y voluntariado en otros países. Se considera alguien muy viajera y aventurera, sin dejar de lado lo cariñosa que es. Su vida nómada le impide dedicar todo el tiempo que le gustaría al amor: "No me gustaría tener ningún tipo de atadura, si yo mañana me quiero ir al Caribe y no puedes venir, lo siento mucho...". Es por eso por lo que le gustaría tener una relación abierta, para no cerrarse a nada, conocer a más gente, "vivir y sentir". Y es mala y mandona, pero no quiere dejar de serlo: "No me parece virtud pero tampoco algo malo".