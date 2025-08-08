'El Corral de la Morería', mucho más que un mítico tablao flamenco

José Ribagorda 08 AGO 2025 - 08:22h.

Compartir







El legendario tablao flamenco madrileño 'El Corral de la Morería' cumple setenta años. Siete décadas dedicadas a la difusión del mejor flamenco del que han sido testigo celebridades de todo el mundo. A su condición de mítico tablao se une su singularidad gastronómica que lideran David Garcia en los fogones y Armando y Juan Manuel, hijos de los fundadores Manuel y Blanca del Rey a los mandos de la sala , una bodega única y la gestion de tan emblemático lugar. Estamos ante el tablao más icónico del mundo capaz de atesorar, además, una estrella Michelin y tres soles Repsol. Un lugar único que destila arte y cultura por los cuatro costados.