Logo de InformativosInformativos
Ocio

'El Corral de la Morería', mucho más que un mítico tablao flamenco

P15 - El Corral de la Morería, mucho más que un mítico tablao flamenco Gastro 2025 Programa 15
José Ribagorda en 'El Corral de la Morería'.INFORMATIVOS TELECINCO
Compartir

El legendario tablao flamenco madrileño 'El Corral de la Morería' cumple setenta años. Siete décadas dedicadas a la difusión del mejor flamenco del que han sido testigo celebridades de todo el mundo. A su condición de mítico tablao se une su singularidad gastronómica que lideran David Garcia en los fogones y Armando y Juan Manuel, hijos de los fundadores Manuel y Blanca del Rey a los mandos de la sala , una bodega única y la gestion de tan emblemático lugar. Estamos ante el tablao más icónico del mundo capaz de atesorar, además, una estrella Michelin y tres soles Repsol. Un lugar único que destila arte y cultura por los cuatro costados.

Temas