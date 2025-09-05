Las Fiestas del Pino de Teror, una oportunidad para descubrir los tesoros gastronómicos de Gran Canaria

Planes Gourmet 05 SEP 2025 - 12:16h.

Las Fiestas del Pino de Teror, en Gran Canaria, se celebran el 7 y 8 de septiembre y combinan devoción, cultura y gastronomía

Cada año asistimos a un encuentro que es una muestra única de la gastronomía de todas las Islas Canarias

El bocadillo de chorizo de Teror, los dulces cistercienses y otros productos autóctonos convierten la visita en una experiencia inolvidable para nuestro paladar

Cada año, durante la primera semana de septiembre, la villa mariana de Teror en el centro de la isla de Gran Canaria se transforma en un festival gastronómico al aire libre donde confluyen tradiciones culinarias de toda la isla. Las fiestas del Pino que fueron declaradas Fiesta de Interés Turístico en 1965, aglutinan sentimiento religioso, con tradiciones, deporte, cultura y una experiencia gastronómica muy especial.

Cuando ocho islas y veintiún pueblos llevan toda su gastronomía a la virgen

La Romería-Ofrenda es uno de las exhibiciones gastronómicas más espectaculares de Canarias. Representantes de todas las islas y también de los 21 municipios de Gran Canaria llegan hasta Teror con sus carretas cargadas de tesoros culinarios: desde verduras y frutas frescas nacidas en las diferentes huertas canarias hasta quesos artesanales o la propia miel cosechada en diferentes pueblos.

"Es la única forma de ver en una sola tarde todo lo mejor y lo más fresco de todas las huertas canarias", describen los organizadores. Esta tradición que tiene un carácter solidario distribuye después todos los productos entre organizaciones benéficas locales, convirtiendo cada producto en un acto de generosidad compartida.

Presenciar esta ofrenda es como abrir la despensa de Canarias para ver papas autóctonas con las que se cocinan las populares papas arrugadas, mojos elaborados con recetas centenarias, gofio tostado como se hacía en el siglo XV y verduras y frutas que reflejan la historia de una islas que siempre han sabido cocinar con lo que le daba su tierra volcánica.

Mercadillo del Pino de Teror, donde los sabores cuentan historias

Cualquier domingo del año, Teror se despierta convertido en el mercado gastronómico más auténtico de Canarias. Además, durante las fiestas del Pino, estos puestos transforman las calles en una verdadera feria de sabores donde cada producto tiene su historia y cada artesano, su secreto.

El mítico 'Bocadillo de Chorizo de Teror'

Llama poderosamente la atención el famoso Bocadillo originario de Teror. Se trata del bocadillo de chorizo de Teror que no se parece a nada que hayas probado. Nada tiene que ver con chorizo que conoces. El chorizo es puro sabor canario concentrado, con textura cremosa y un gusto tan particular que la familia Los Nueces lleva 80 años perfeccionándolo sin cambiar ni un solo ingrediente de la receta ancestral.

El ritual es sencillo pero perfecto: chorizo untado en pan de millo, ese pan dorado elaborado con harina de maíz tostado y anís que solo se hace para celebrar. Un bocado que resume siglos de tradición en cada mordisco.

Los dulces del Monasterio del Císter de Teror

En el Monasterio del Císter, las monjas de clausura continúan elaborando dulces como se hacía en el siglo XV: mazapanes que se deshacen en la boca, bollos de anís que perfuman las calles, mantecados que conservan recetas secretas y truchas rellenas que son pequeñas obras de arte comestibles.

Degustar estos dulces es llevarse un pedazo de historia, porque cada receta ha pasado de hermana en hermana durante quinientos años, manteniendo vivos sabores que en otros lugares ya se han perdido.

Otros tesoros gastronómicos

El mercadillo de Teror es una caja de sorpresas culinarias: