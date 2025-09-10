La Red de pueblos gastronómicos de España, una innovadora propuesta para dinamizar el ámbito rural
Conoce los 11 municipios que formar parte del programa
Ramón Freixa renueva su apuesta por Madrid con una propuesta absolutamente innovadora
Os presentamos un novedoso que engloba, de momento a 11 municipios de España donde el viajero, verdadero protagonista de este viaje, pueda elegir esos pueblos de nuestro querido país a los que viajar en busca de experiencias, sensaciones, momentos e instantes mientras pasea por sus calles y plazas, descubre sus monumentos, participa de sus historias, comparte tiempo con sus habitantes y se sienta a la mesa para disfrutar de una receta tradicional, un producto de calidad, un plato de ensueño o de la magia de una fusión perfecta entre turismo, gastronomía, patrimonio, tradición, gentes y alma…