La multitudinaria alubiada popular de La Bañeza, en León

José Ribagorda 26 SEP 2025 - 11:25h.

Compartir







Pocas veces ha estado tan justificada esta sección 'Rincones y Sabores' como la experiencia que tenido en la localidad leonesa de La Bañeza.

La extraordinaria alubia que se produce en esta comarca, en sus cuatro variedades pinta, riñón, plancheta y canela, tiene una de sus máximas expresiones en la alubiada popular que se celebra cada mes de setiembre coincidiendo con la Feria Agroalimentaria que cumplía este año su octava edición.

Cocineros de La Bañeza y de toda la comarca , capitaneados por el que fuera jefe de cocina de Paradores, Daniel Turrado, y bañezanas voluntarias sirvieron hasta cinco mil raciones de alubia riñón guisadas con panceta semicurada, chorizo de León ahumado y codillo de jamón