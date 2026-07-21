La Bañeza, en León, epicentro nacional de las ancas de rana

José Ribagorda 21 JUL 2026 - 12:25h.

Pepe Ribagorda entrevista a Miguel Seco y al alcalde de La Bañeza, Javier Carreira

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Hasta el próximo 31 de Julio, en La Bañeza (León), podéis disfrutar de unos de los platos más singulares y tradicionales de nuestra gastronomía, las ancas de rana a la bañezana. En ningún lugar este plato adquiere tanta relevancia.

Las jornadas rinden este año homenaje al desaparecido Hostal Oriental, situado en la antigua N-VI, pero especialmente a su cocinera y propietaria, la señora Anselma, cuya receta tradicional de las ancas de rana continúa elaborándose en el restaurante La Hacienda, propiedad de su hijo, Luis Miguel Seco. Hemos hablado con él y con el alcalde de La Bañeza, Javier Carreira de Blas que ha hecho de la gastronomía bañezana uno de los grandes atractivos turísticos de esta localidad