Ordizia, la exaltación del producto y del queso Idiazábal

José Ribagorda 21 SEP 2026 - 10:19h.

Ribagorda es jurado del concurso en el que se ha elegido el mejor queso Idiazábal

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Septiembre es un mes muy especial para la histórica localidad guipuzcoana de Ordizia. Con motivo de las Fiestas Vascas, este municipio se transformó el pasado día 9 en un inmenso mercado donde los productores, agricultores y ganaderos locales exhibieron los magníficos productos de toda esta comarca.

Destacan los extraordinarios quesos de Idiazabal. Quesos elaborados por pastores de la oveja latxa de manera totalmente artesanal. He tenido el honor de participar como jurado en la LIII edición del concurso en el que se ha elegido el mejor queso Idiazábal. La quesería Lekuona de Araia (Unai Lekuona) ha resultado la ganadora.