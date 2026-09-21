“¡Que no somos, que estáis reventando a personas de Ceuta!”, gritaban desde dentro del coche de la diputada Julia Ferreras tratando de frenar los ataques contra el vehículo

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CeutaLa tensión sigue creciendo en Ceuta tras un fin de semana con más episodios de violencia y altercados. Ejemplo de ello ha sido lo ocurrido en una concentración que trataba de impedir el desembarco de los vehículos de una ONG navarra, –‘Negu Gorriak/Derecho a Techo’–, contra la que una multitud se movilizó vinculándola a la izquierda radical y catalogándola de proetarra.

La crispación fue tal que, confundiendo a una diputada de ‘Ceuta Ya!’ con activistas de dicha ONG, cargaron contra su vehículo lanzándole huevos y piedras, destrozándolo en medio de la incredulidad de sus ocupantes: la propia diputada, Julia Ferreras, y dos acompañantes.

Los ataques al coche de la diputada Julia Ferreras en Ceuta, grabados desde dentro

“Nos están reventando”. “¡Que no somos, que estáis reventando a personas de Ceuta!”, gritaban desde el coche en plena lluvia de piedras y golpes contra el coche, tratando de frenar al grupo que cargaba contra ellos en un nuevo estallido de tensión en la ciudad autónoma.

“¡Se han echado encima del coche!”. “Acaban de reventar el coche por detrás y delante”, narraban los ocupantes del vehículo, grabando desde dentro lo que estaba pasando.

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"El odio. El odio inoculado... Esto es porque se piensan que somos la ONG", comentaban entre ellos mientras el coche seguía recibiendo impactos de las pedradas que algunos de los concentrados les estaban lanzando.

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En cuestión de segundos, el coche se encontraba rodeado por la multitud, llegando incluso una mujer a abrir una de las puertas del turismo para encararse con las ocupantes. Sin embargo, la Policía, presente en la zona, logró apartarla tiempo.

“Soy diputada de la asamblea, no somos nosotros. ¡Que no somos nosotros, que os habéis confundido!", gritaba Julia Ferreras al volante, tratando de frenar a los manifestantes.

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La Policía intervino para dispersar a los manifestantes y escoltar al coche de la diputada

Ante la situación, la Policía se vio obligada a intervenir hasta el punto de que los primeros agentes tuvieron que pedir refuerzos a los antidisturbios para disolver la concentración. De hecho, para que el vehículo pudiese abandonar el entorno del puerto, tuvo que ser escoltado.

“Acabo de dejar a mi compañera Julia Ferreras en la comisaría. Su coche está destrozado. Al pasar por el Puerto, los manifestantes la han emprendido a golpes contra el vehículo, lanzándoles de todo tanto a ella como a las dos personas que la acompañaban (y que, por cierto, nada tienen que ver con los activistas que llegaban hoy). Los vídeos muestran la violencia extrema que desprendían. Sencillamente repugnante", denunciaba después en las redes sociales el portavoz de ‘Ceuta Ya!’, Mohamed Mustafa.

Al parecer, la asociación Negu Gorriak/Derecho a Techo anunció el pasado viernes que iba a viajar a Ceuta con ayuda humanitaria para los migrantes y para “poner "poner el cuerpo como escudo ante la violencia sin precedentes que están sufriendo las personas refugiadas", animando a la “desobediencia” y “resistencia”; algo que generó la indignación de grupos ciudadanos, algunos de los cuales han denunciado que solo están añadiendo más tensión y enfrentamiento en la ciudad autónoma.

Julia Ferreras relata el "miedo" sufrido

Tras los hechos, la propia Julia Ferreras ha relatado el episodio asegurando que pasaron "muchísimo miedo": "Pensé que no saldríamos de allí, venían a lincharnos", ha señalado en declaraciones en 'Hoy por Hoy', con Aimar Bretos, en Cadena SER.

"Eran mis vecinos. Esto es una ciudad muy pequeña", ha explicado, describiendo su "tristeza" porque algunas personas sí la identificaron, "y aun así continuaron".

"Reventaron la luna trasera, nos abrían el coche para sacarnos, yo recibía patadas por mi ventana del piloto. De una de esas patadas reventaron el espejo retrovisor. Venían a por nosotros, venían a lincharnos", ha asegurado.

Ante todo ello, al mismo tiempo, ha apuntado que aunque entiende el miedo de la población y "es legítimo", "lleva 50 días siendo instrumentalizado por la derecha". "No podemos linchar a nadie porque piense diferente", ha enfatizado.

"Los discursos que que llevamos escuchando todos estos días al final nos llevan a este tipo de de situaciones en las que vale, es una confusión, pero es que da igual quién estuviese en ese coche. No podemos ir a destrozar el coche ni a linchar a nadie porque piense diferente, porque venga de un lugar diferente, porque entonces creo que se está repitiendo una serie de confusiones en nuestra ciudad que ya empieza a ser un patrón", ha denunciado en su entrevista en Cadena SER.