Los Mossos investigan un supuesto secuestro de un conductor en la AP-7 entre Montornès del Vallès y Vilanova del Vallès, en Barcelona

La víctima del secuestro apareció a las horas con la cara ensangrentada y buscan ahora a sus supuestos secuestradores

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Robo de película en plena AP-7, en Barcelona. Un grupo de hombres, con la cara cubierta con pasamontañas, se ha hecho pasar por policías para secuestrar a un conductor, en plena autopista y ante decenas de automovilistas presenciando la escena. Un testigo grabó el momento y avisó al 112.

Todo sucedió en cuestión de minutos y a plena luz del día, como informa Adrián Dolz. Los Mossos han abierto una investigación y sospechan que se pueda tratar de un ajuste de cuentas entre bandas.

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El hombre apareció con la cara ensangrentada

El suceso ha ocurrido en la AP-7 entre Montornès del Vallès y Vilanova del Vallès, en Barcelona. Todo ocurrió el pasado el sábado 19 de septiembre sobre las 19.30 horas, según ha avanzado el 'Diari Ara' y ha podido confirmar Europa Press a través de fuentes policiales.

"La policía catalana encontró posteriormente al hombre en buen estado de salud pese a tener la cara ensangrentada en el momento de los hechos, por los que la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha abierto una investigación", indican desde el periódico 'El Mundo'.

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Como se puede comprobar en las imágenes captadas por varios testigos, los presuntos asaltantes llevaban chalecos reflectantes en los que se leía la palabra 'Policía' con los que se hacían pasar por los agentes y la cara tapada con pasamontañas.

Ahora, agentes de los Mossos d'Esquadra vinculan el suceso como un ajuste entre bandas.