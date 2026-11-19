José Ribagorda 19 NOV 2026 - 09:27h.

Más de 40 chefs, veinte de ellos estrellas Michelin, se han dado cita en Almagro

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En Almagro se ha celebrado uno de los congresos más interesantes que tiene lugar en nuestro país cada dos años. Hablamos del II Congreso Internacional de la Gastronomía Cinegética, el CIGAC, organizado por la interprofesional que comercializa esta saludable y sabrosa carne, impulsado por el Centro de Interpretación de la gastronomía cinegética, Venari y patrocinado por la Diputacion de Ciudad Real, que está apoyando activamente el conocimiento de esta gastronomía que no tiene el reconocimiento popular que se merece.

Más de 40 chefs, veinte de ellos estrellas Michelin, nutricionistas, historiadores, expertos en comunicación digital han puesto en valor esta carne y sus inmensas posibilidades y beneficios nutricionales que desgraciadamente no encontramos en los lineales de los grandes supermercados