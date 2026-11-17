Julio García Gómez, experto en comunicación de crisis, señala los temas y los momentos en los que los gestos de Pedro Sánchez han demostrado mayor crispación y tensión durante su entrevista en 'Informativos Telecinco'

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En plena campaña electoral, Pedro Sánchez se ha pasado por el plató de 'Informativos Telecinco' para conceder una entrevista al periodista Carlos Franganillo. Más allá de las respuestas que ha dado en temas sensibles como la vivienda, la inmigración o la economía, hemos analizado lo que transmite a través de sus gestos. Para ello hemos contado con la ayuda de Julio García Gómez, analista de comunicación política y experto en lenguaje verbal y gestual.

El arranque: 'mala' elección de vestuario y “desconcertado”

Al entrar en Telecinco y saludar a los directivos de la cadena, García Gómez aprecia algunos detalles: “No ha hecho la mejor elección de vestuario”, comenta, y añade que el traje marrón con la corbata granate no encajan con su imagen como sí lo habrían hecho una camisa blanca y una americana azul, que además son más adecuadas para un plató en su opinión.

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El apretón de manos es “acogedor sin más”, nos cuenta el experto, que también detecta una leve firmeza y cierta tensión en la mirada. Al arrancar la entrevista Julio García señala que “las manos sobre ambas piernas” son una “señal de expectación ante la entrevista”, y que se le nota la voz algo apagada, quizá por haberla forzado en mítines. La mirada, “firme” y “con convicción”, incluso “algo severa” en el primer tramo del encuentro estuvo en consonancia con su manejo de los tiempos: “Mide bien los tiempos de las respuestas para no alargarse”. Utiliza frases cortas para tomar aire en los finales de frase y en ocasiones cortaba al entrevistador para no perder el hilo de la respuesta. Y una curiosidad: “Maneja más la mano derecha que la izquierda”, algo que, nos explica, es normal en los diestros.

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La gestualidad de torso, pies y manos

Entre los gestos, el experto en lenguaje no verbal subraya cómo Sánchez ha "adelantado el torso sin apoyo en el respaldo del asiento”, algo que se interpreta como un acercamiento al espectador. También es llamativo cómo acentúa su dramatismo al hablar de temas sensibles, como la situación de la sanidad o el cáncer.

Al hablar de vivienda, Julio destaca un detalle: “Remarca los músculos de la cara, hay tensión en la mandíbula”. En un momento dado, Pedro Sánchez cruza las piernas en esta fase de la entrevista “para darse fuerza”, y dibuja con las dos manos un círculo al hablar de invasión de competencias, algo que, tal como indica el experto en lenguaje gestual, muestra “interés por llamar la atención del espectador”; de hecho, dice, lo lleva “preparado estratégicamente”.

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Al tocar el tema de la crisis migratoria en Ceuta se nota que le incomoda. “Crispa sus gestos”, nos explica García, que añade que hay incomodidad la pausa con la que habla de Mazón y la DANA es una respuesta “emocional cien por cien”. “Maneja bien las pausas y los silencios para darse tiempo en pensar y responder”, subraya. En este asunto se nota tensión: Julio García señala la risa sarcástica que ha empleado y que, comenta, “no favorece nada su imagen ante el espectador”.

Los momentos más destacados de la entrevista

Los insultos que perpetra contra él la oposición son otro momento que ha merecido la pena reseñar en lo que a lenguaje no verbal se refiere. “Parafrasea [los insultos] para que su mensaje sea más efectivo”, comenta el experto, que destaca que con la costumbre de Pedro Sánchez de llamar por su nombre de pila a los periodistas busca “familiaridad y complicidad”.

"Se dirige al telespectador, pero pierde su gran oportunidad porque no dirige la mirada al espectador cuando hace esa alusión: sigue hablando con Franganillo”, señala García al respecto del momento en el que explica que ni Feijóo ni Abascal son sus enemigos. En el momento en el que hay más tensión, hacia el final de la entrevista y cuando se toca el tema de la corrupción, el experto nos cuenta que hay “tensión, pisa a Carlos, pierde la compostura y le resta sensibilidad emocional de cara al espectador”.

Recomendaciones para mejorar la comunicación en el ámbito electoral

Desde su punto de vista Julio García Gómez explica que “Pedro Sánchez debería haber estado menos tenso”, y “girar la mirada en algún momento determinado” para captar la atención del espectador para poder “haber dado el titular adecuado”, la frase en la que quiere que se fije el espectador, algo, nos explica, muy importante en política.

En la conversación que ha mantenido con Franganillo “debería haber mostrado naturalidad, más cercanía” para atraer la atención del espectador. “Una media sonrisa atrae más la atención del futuro votante” que la seriedad que ha mostrado y que, nos comenta García, no le favorece. La última recomendación del experto en comunicación política es “trabajar la voz en distintos tonos: grave, agudo…, para romper la monotonía”.