“Por la noche, deja la llave dentro pero sin girar, o guárdala cerca de la puerta pero fuera de la cerradura"

Un cerrajero recomienda revisar esta pieza de la puerta si no quieres pagar una reparación innecesaria “no va de gastar más”

Compartir







Se trata de un gesto que sale casi solo antes de irnos a dormir. Consiste en dar un par de vueltas a la llave de la puerta principal y dejarla puesta por dentro, girada en la posición de cierre, como si esto asegurara la casa hasta la mañana siguiente. Una costumbre tan interiorizada para muchos que se ejecuta sin considerarla siquiera una decisión activa.

Sin embargo, los servicios de emergencia llevan meses insistiendo en que se trata de un error con consecuencias potencialmente graves en el peor momento posible. El bombero Rubén, conocido en TikTok e Instagram como @rubfitpro, lo ha afirma con claridad: “por la noche, deja la llave dentro pero sin girar, o guárdala cerca de la puerta pero fuera de la cerradura. Nunca girada por dentro.”

Por qué la costumbre es un problema

La explicación tiene una lógica aplastante. La mayoría de las cerraduras que equipan las puertas de vivienda del parque residencial español son de embrague simple, un mecanismo interno diseñado de tal manera que los pistones del cilindro solo permiten el giro de una llave a la vez. Cuando la llave del propietario queda insertada y girada por el lado interior de la puerta, esos pistones quedan bloqueados en la posición correspondiente al patrón concreto de esa llave.

La consecuencia directa es que ninguna otra llave, ni siquiera una copia idéntica, puede introducirse ni girarse desde el exterior. La puerta queda así literalmente sellada desde dentro sin posibilidad de apertura convencional por el lado contrario.

De este modo, si ocurre cualquier vicisitud y se necesita la ayuda de los servicios de emergencia, lo tendrán un poco más difícil de lo que debería. Su primer protocolo de acción consiste en contactar con algún familiar o vecino que disponga de una copia de la llave. Es la vía más rápida para acceder al interior sin causar daños en la puerta ni retrasar la atención. Cuando la llave del residente está girada por dentro, esa copia deja de servir.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Es entonces cuando los bomberos, la policía o los servicios sanitarios deben recurrir a otros métodos, como forzar la cerradura, romper una ventana, acceder por una terraza contigua, o esperar la llegada de un cerrajero profesional. Todos ellos son métodos que consumen unos minutos que pueden resultar decisivos.

El escenario se agrava cuando en el interior de la vivienda hay una persona mayor que vive sola, un enfermo con movilidad reducida, un menor sin capacidad para abrir la puerta desde dentro o un adulto que ha sufrido una caída, un desmayo o cualquier otro incidente médico incapacitante. En cualquiera de esos casos, la persona que necesita ayuda no puede acercarse a la puerta para abrirla, y la copia externa deja de funcionar por el bloqueo del bombín. La atención sanitaria efectiva se retrasa el tiempo que exija la apertura forzosa.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Qué hacer en su lugar

La recomendación que Rubén y el conjunto del cuerpo de bomberos español proponen combina dos alternativas prácticas y sencillas de incorporar a la rutina nocturna. La primera es dejar la llave introducida en la cerradura por el lado interior pero sin girarla del todo, de manera que el bombín no quede bloqueado y una copia exterior pueda seguir funcionando en caso necesario. La segunda, más recomendable según los propios servicios de emergencia, es retirar la llave completamente del bombín y dejarla en un lugar próximo a la puerta pero fuera de su alcance a través del buzón, la mirilla o cualquier ranura de ventilación. Un pequeño cajón cercano a la entrada, una repisa alta, un gancho en la pared del recibidor cumplen la función perfectamente. El acceso desde el interior en caso de incendio queda garantizado y la llave del vecino o del familiar sigue siendo operativa desde fuera.

Además, como recuerda Samuel Prieto, del Instituto Superior de Seguridad Pública, mantener la llave girada de forma constante por dentro desgasta también los pasadores y los muelles internos del bombín, lo que reduce sensiblemente su fiabilidad con el paso de los años. Por esto, la protección adicional que el propietario cree tener al realizar este gesto es, en la práctica, más un mito que una realidad. La contrapartida es en cambio un peligro real y documentado.