Para estos casos es importante saber que esta sería una práctica ilegal en España, ya que no se puede cobrar a los clientes por algo que no han pedido expresamente, ni tampoco por algo que no se especifique de forma concreta en el menú. Por tanto, si no quieres pan, pero te lo ponen y cobran, podrías reclamarlo e incluso poner una hoja de reclamaciones por ello.