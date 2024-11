La anécdota de Letizia con unos torreznos de Soria

Toribio Arranz está al frente de Casa Augusto Arranz (plaza Mayor, 5, Soria), un restaurante de cocina castellana que abrió sus puertas en 1939 y que presume de la calidad de sus torreznos. El propietario relató durante una entrevista con la televisión local La 8 Soria cómo fue su encuentro con la reina y cuál fue su reacción al ver el producto estrella del establecimiento. “Los reyes vinieron aquí a inaugurar unas cosas. Una vez que bajaron aquí, al ayuntamiento, yo estaba con una torre de torreznos ahí fuera. Digo ‘no sé si sacar o que se me caigan para llamar la atención”, empezó contando. Sin embargo, no tuvo que hacer nada especial para lograr su objetivo. “Mi sorpresa fue que ella vino directamente donde estaba yo y me dijo: ‘Quiero este y este porque los veo tan buenos… Esto tiene que ser una maravilla’. Me dejó un poquito sorprendido”, confesó.