“Mi comida favorita en el mundo entero es el chicharrón, el chicharrón de Medallo, pero no el que venden en lugares que son ‘fancy’. No, no, no… Me gusta el chicharrón de calle”, declaró el artista, dejando claro que no necesita acudir a un restaurante sofisticado para disfrutar de este manjar. “Así que ya saben, si me quieren regalar chicharrón el día de mi cumpleaños, sería muy feliz”, remató entre risas.