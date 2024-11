¿Cómo influye el magnesio en la atención de los niños?

Para que el organismo de cualquier persona funcione como un reloj y se mantenga fuerte es fundamental que nuestro cuerpo reciba todos los nutrientes necesarios para ello. Por eso mismo siempre se llama a tener una dieta variada en la que se prioricen los alimentos de temporada. Y esto no solo ocurre en los adultos, también en los niños y adolescentes, en los que es más importante si cabe no tener déficit de elementos como el magnesio. ¿Qué ocurre si un niño no recibe el aporte suficiente?