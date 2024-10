Las nonnas italianas son las verdaderas artífices de la cocina italiana. Osobuco, pizza, lasañas, risottos… son solo algunas de las recetas de las reinas de los fogones italianos que han venido a bien compartir sus mejores secretos culinarios. Pero no solo de pastas, arroces, quesos y carnes viven los italianos, muchas de sus recetas mejor guardadas son las salsas.

Procede de la región italiana de Lacio y se elabora con huevo, bacon o guanciale, queso y pimienta negra. Sí, la verdadera receta italiana no incorpora nata. Si le sueles echar para hacerla, algo muy normal en España, debemos deciros que en realidad no es necesaria y que mejor no se lo confieses a ningún italiano, y menos a una nonna italiana. El truco para conseguir que la carbonara esté cremosa es añadir un poco de agua de la cocción de la pasta.