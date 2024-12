Landaluce explicó a Vanitatis cómo fue su breve charla con la reina en el momento en el que le regaló su libro. “Señora, aquí tiene muchos restaurantes veganos para que pueda tomar nota”, le dijo. La respuesta de Letizia fue: “¿Pero quién ha dicho que soy vegana? Si a mí lo que más me gusta son unas buenas mollejitas y unos torreznos, ¿no os parece?” —ya en un visita a Soria dejó clara su pasión por el torrezno—. Espada apuntó que estos platos tan tradicionales de la gastronomía española no son lo suyo, mientras que la reina sorprendió a los presentes al añadir: “A mí lo que se me da bien es el cocido”.