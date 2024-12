El truco de un chef coreano para que la lechuga dure fresca 60 días

En el mundo de la cocina y la conservación de alimentos, pocos trucos han generado tanta curiosidad como el método compartido por un chef coreano en TikTok. Mr. Rice para conservar la lechuga fresca durante más de 60 días usando elementos cotidianos. Este chef cuenta con más de un millón y medio de seguidores , y es conocido en las redes por sus ingeniosas técnicas culinarias. Su método de conservación de las verduras no solo ha conquistado a muchos miles de usuarios en las redes sociales, sino que también ha abierto el debate sobre el verdadero potencial de técnicas tradicionales para conservar mejor nuestros alimentos.

El truco de Mr. Rice no es solo una solución doméstica eficaz, sino que también está respaldado por algunos principios de conservación de alimentos . La clave del método reside en limitar la exposición de la lechuga al aire y en controlar el nivel de humedad, dos factores cruciales para evitar que se deteriore rápidamente. El alcohol actúa como un agente desinfectante, minimizando el crecimiento de microorganismos que normalmente provocarían la putrefacción.

Sin embargo, no faltan las voces críticas que señalan que, aunque efectivo, el uso de alcohol en productos frescos puede no ser la solución ideal para todos. Para algunos, el olor o la posible presencia de residuos de alcohol puede convertirse en un problema. En estos casos, se recomienda realizar una limpieza adecuada de la lechuga antes del consumo para asegurarse de que no queden restos del líquido que hace las veces de desinfectante.