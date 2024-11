Si la manzanilla no tiene muchos adeptos por su sabor, el jengibre no le anda a la zaga. Eso sí, sus beneficios a la hora de hacer frente a una mala digestión le ha valido para tener un hueco en la despensa de muchas casas. Esta infusión tiene grandes cantidades de vitamina C, calcio y fósforo, lo que no sólo ayuda en caso de vómitos si no que mejora la absorción de alimentos e incrementa el tracto estomacal, facilitando así las digestiones.