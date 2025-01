Las 8 mejores conservas gourmet de España para paladares exquisitos

Las conservas se han mirado con cierto recelo, sobre todo en los últimos tiempos, desde que se aboga por la comida natural, fresca y que podamos elaborar nosotros mismos. Sin embargo, no conviene confundir los ultraprocesados, que no son nada recomendables y conviene evitar, con los procesados, que sencillamente han sido tratados para una mejor conservación o un consumo más práctico .

Las conservas no son más que productos, animales o vegetales, que han sido tratados para evitar su deterioro, alargando su vida útil, pero sin que pierdan ni su calidad ni sus propiedades nutricionales . Existen diferentes tipos de conservación, desde los escabeches a la salazón, pasando por el deshidratado, el congelado o la fermentación, pero también el envasado al vacío.

Es el enlatado, otros de los sistemas habituales de conserva, el que más desconfianzas produce en el consumidor a la hora de cuestionar su calidad. No obstante, esto no es cierto, si el producto y el proceso se hace con mimo y cuidado, el producto final no solo será delicioso, también digno de estar en las mesas más elegantes.