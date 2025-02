Esa forma de pensar parte sobre todo de una idea: como por la noche dormimos y permanecemos en reposo, no gastamos energía, de modo que nuestro organismo almacenaría la energía que nos aportan los hidratos de carbono en forma de grasa. Por eso mucha gente piensa que cenar hidratos de carbono 'engorda' . Y por eso evitan cenar y hacen ayuno hasta el día siguiente. Pero la cosa no es tan simple.

Es cierto que durante la noche, cuando estamos en la cama durmiendo o en reposo, nuestras necesidades energéticas se reducen . Pero eso no significa que sean nulas. Nuestro organismo sigue requiriendo energía para mantener las funciones vitales. Tampoco es cierto que el cuerpo almacene automáticamente en forma de grasa los hidratos de carbono que comemos por la noche.

Además, hay que tener en cuenta que no somos máquinas de quemar nutrientes y que cada persona es un mundo. Por poner un ejemplo, una misma cena puede tener repercusiones diferentes en una persona que acaba de realizar ejercicio intenso y prolongado que en otra que mantiene una actividad sedentaria.

Es importante tenerlo en cuenta porque los requerimientos nutricionales no son iguales para todas las personas . Lo ideal es que la dieta esté personalizada y se adapte a las necesidades singulares de cada individuo. Sobre todo si hablamos de personas que están en una situación particular, como puede ocurrir con un deportista de élite, por ejemplo.

A menudo se habla de proteínas o de hidratos de carbono sin tener en cuenta nada más. Esto es un error porque no todas las proteínas son iguales, del mismo modo que tampoco todos los hidratos de carbono lo son. Por ejemplo, hay proteínas, como la del huevo, que tienen un alto valor biológico porque contienen todos los aminoácidos esenciales, todos aquellos que nuestro organismo tiene que obtener a partir de la dieta porque no es capaz de sintetizar. Sin embargo, hay otras proteínas, como las que encontramos en los postres de gelatina, que no contienen aminoácidos de interés y tienen poco valor nutricional.