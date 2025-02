Las huevas de maruca están de moda: ¿qué son y de dónde vienen?

Podríamos pensar que este producto es parecido a otras huevas de pescado, como las de salmón, las de trucha o las de esturión (estas últimas constituyen el famoso caviar). Pero las huevas de maruca no se consumen de ese modo .

No se come en fresco ni se distingue cada hueva de forma independiente, sino que es un producto elaborado a partir del saco de huevas de ese pescado. El producto terminado es una masa compacta, de forma alargada y color rosado, con textura carnosa y que se consume loncheada en diferentes presentaciones. Por ejemplo, se puede comer tal cual, con colines de pan, o sobre una tosta de pan con un poco de aceite. O bien, se puede emplear como ingrediente en diferentes preparaciones: se puede añadir en forma de virutas sobre un gazpacho o un salmorejo, en una ensalada, etc. En este sentido es equiparable a otros como la mojama o el jamón curado.