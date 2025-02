Desde que son cachorros se los entrena a través de juegos para que se vayan relacionando con su olor. Es en la temporada de trufa negra (entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo) cuando se acude con ellos a los campos. “Unos las sacan de la tierra y otros la marcan con la pata. Tienen un olfato tan sensible que son capaces de tener al lado una trufa que no está madura y solo marcan la que sí lo está. Es curioso porque pasas por el mismo sitio dos días distintos y te marca donde el día anterior no lo hizo”, explica Escuder.