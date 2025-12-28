Fiesta 28 DIC 2025 - 17:55h.

Vecinos de Villamanín exculpan a la comisión de fiestas y acusan a tres adultos por la polémica venta de papeletas

La reflexión de una vecina afectada por El Gordo de Villamanín: "Me da igual cobrar un 10% menos porque he ganado un 90"

Giro de guion en Villamanín que supone un vuelco total en el pueblo leonés donde ha tocado El Gordo. Ponemos en antecedentes: la comisión de fiestas, formada por un grupo de jóvenes de la localidad, ha vendido papeletas de más de unos décimos y ahora, al haber tocado El Gordo, se encuentran con una complicación a la hora de cobrarlo. Quieren llegar a un acuerdo y esto supondría que todos decidieran renunciar a un porcentaje del premio para poder cobrar todos.

Más concretamente, lo que se pretende con este acuerdo es de que cada vecino renuncie a cobrar 80.000 euros (lo que le corresponde por la papeleta premiada) y cobrar 72.000 euros (asumiendo una pérdida de 8.000 euros). Desde que se supo esto, todos han querido exculpar a los miembros de la comisión, pues no ven intención de engaño en esa venta de más de las papeletas, si no que más bien aluden a una mala gestión. Pero los vecinos enfadados empiezan a hablar y hemos podido conocer, en exclusiva, un dato clave que aportaría luz a todo este entramado.

Vecinos de Villamanín señalan a tres adultos

Nuestra compañera Silvia Álamo ha estado en el pueblo leonés y ha podido comprobar que algunos vecinos "empiezan a tener miedo unos de otros". Allí algunos vecinos le han destapado que "el sentir general era que esto era una práctica que se venía haciendo desde años atrás, pero la casualidad ha sido que este año toque El Gordo". Al decir esto en directo ante la cámara de 'Fiesta', algunos vecinos han aplaudido, contentos de haber destapado algo que consideran un fraude.

Concretamente, copiando las palabras textuales de nuestra compañera, lo que ha ocurrido es que "aquí culpan a tres personas nada más. Dicen que dejemos a 'los niños' fuera, que simplemente eran unos mandados a los que les dijeron que compararan unas papeletas. Son tres adultos los responsables de todo lo que ha pasado y que esto es algo que se estaba haciendo desde hace unos años, pero este año ha tocado El Gordo y les han pillado".

"Están usando a estos 'niños' como cabeza de turco", añade la reportera. Llegados a este punto, Silvia Álamo habla con algunos de los vecinos en directo, aunque no quieren dar la cara: "No sentimos engañados, aunque esto ya se sabía. Dinero se han chupado pero bien". Cuando se le pregunta por qué tienen tanto miedo a mostrar su cara, responden con un "somos todos conocidos y no podemos decir lo que pensamos".

Tras un momento de tensión, una vecina espontánea le ha dado las gracias a Silvia Álamo por "decir la verdad". Y es que lo que acababa de decir nuestra compañera era lo siguiente: "Me dice que, al parecer, hay una persona que ya ha cobrado dos décimos y tiene más por cobrar. Me dicen que, con los décimos que cuenta la administración, se cubrirían esos cuatro millones de euros pero que se niegan a entregarlos porque se quedarían sin dinero".

La interesante reflexión de una vecina de Villamanín

'Fiesta' ha hablado también con Inmaculada Gutiérrez, vecina de Villamanín, quien hizo una interesante reflexión sobre toda esta polémica a través de una conexión en directo con Emma García: "Me da igual cobrar un 6% menos o un 10% menos porque yo he ganado un 90%. Si entre todos llegamos al acuerdo, todos cobramos, todos ganamos. No es que perdamos todos un 10, es que ganamos un 90", han sido parte de sus palabras.