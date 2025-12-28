Los consejos y rituales de Rappel para tener suerte en 2026: "Se debe hacer en Nochevieja"
Rappel da los mejores consejos para atraer la buena suerte en este 2026
Los rituales del vidente se deben llevar a a cabo durante la Nochevieja
Quedan muy pocas horas para despedir el 2025 y muchos son quienes quieren tener suerte para el próximo año. '¡Vaya fama!' invita a su plató a Rappel, quien nos da las claves y los consejos necesarios para tener un 2026 lleno de éxitos. Toma nota de los siguientes rituales y pasos que debes seguir en Nochevieja para entrar en el nuevo año con el mejor pie y atrayendo la buena suerte.
Los rituales de Rappel para entrar bien en el 2026
- Poner, junto a las uvas, una vela blanca encendida y rodeada de hojas de laurel y nueces. Las nueces simbolizan salud y fuerza y, por consiguiente, este ritual sería para atraer la buena salud. El laurel sería para el triunfo personal de cada uno (dinero, negocio, estudios..., lo que cada uno quiera).
- Algo rojo pegado a la piel: ropa interior o, si no tuviera, una cinta roja que debería ir pegada a la piel, bajo la ropa interior, rodeando la cintura.
- Recibir el año con zapatos, bien calzado, nada de zapatillas de andar por casa o de deporte.
- Coger a los niños en brazos porque "tienen que estar a la altura de los mayores, ellos son el futuro", señala el vidente. Debe estar partícipe de lo que es el momento de entrar en el nuevo año.
- Para los que creen que tienen mal fario, para que este se vaya, colocar barritas de incienso en todas las estancias de la casa junto con una luz encendida, aunque sea la de la mesita de noche. Cuando den las 12 de la noche, apagarlo todo, abrir la ventana y cerrar la puerta. Si hay algo negativo en la habitación, se irá. Se limpia la casa de toda la negatividad
- Escribir tres deseos en un papel blanco, personal, no para otra persona (no se puede pedir "que mi hija se case"). Ese papel se debe poner en el suelo y pisar con el pie izquierdo en el momento en el que se tomen las uvas. Es más recomendable estar de pie que sentado en ese momento. Una vez tomadas las uvas, coger el papelito y prenderlo con el fuego con la vela blanca que hay en la mesa. Si se quema íntegro, los tres deseos se cumplen. Si no se prende entero, alguno de los deseos no se cumplirá.
- A la hora brindar, hay que poner algo de oro dentro de la copa de cava o champán. Cuando te bebas la copa, recuperar tu objeto de oro.