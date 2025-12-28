Bertín Osborne, enamorado: todo sobre Sofía, la nueva ilusión del cantante

Fiesta 28 DIC 2025 - 18:15h.

Todos los detalles sobre Sofía, la nueva ilusión de Bertín Osborne

Lali Torres aclara la verdadera historia tras su polémica foto junto a Bertín Osborne en un yate

'Fiesta' tiene una noticia bomba sobre Bertín Osborne que va a 'mosquear' a algunas personas. Es más, Luis Rollán se atreve a decir que esta noticia "va a enfadar" a alguien (¿a Gabriela Guillén, quizás?). Es algo que nadie se imagina ni se espera y que va a causar mucho revuelo en el mundo del corazón. Hasta podría ser portada de una revista del corazón. Y es que nuestro colaborador se encuentra en El Rocío para hacer una conexión en directo con el programa y allí ha podido confirmar esta inesperada información.

Pero... ¿se trata de una buena noticia o de una mala? Todo apunta a que se trata de una muy buena noticia relacionada con el cantante y presentador. De hecho, Rollán se atreve a decir que "está despidiendo muy bien el año". Poco más detalles hacen falta para hacerse una idea de por dónde van los tiros, pero, aún así, Luis nos lo confirma al asegurar que el artista se encuentra "pletórico": ¡Bertín Osborne está enamorado! ¡Tenemos todos los detalles de este notición.

Todo sobre Sofía, la nueva ilusión de Bertín Osborne

"Mucha gente me ha ido contando muchos datos sobre esto", comienza a destapar Luis Rollán en exclusiva para 'Fiesta'. "No es la primera vez que está con esta chica. Esta chica es de origen mitad brasileño, mitad Holanda. Tiene entre veintiocho y veintinueve años, ojos verdes, guapísima, simpatiquísima. Me dicen que, además, él está súper volcado con ella, han estado en el Rocío, en casa de amigos y en la fiesta de Navidad del Turronero, luego la está presentando a sus íntimos y amigos más conocidos".

"La nueva ilusión de Bertín Osborne se llama Sofía", remata Luis Rollán con su información. Desde plató, se dan más datos de esta incipiente relación sentimental: "Llevan unas cuantas semanas juntos, es comercial de un concesionario de coches de Marbella". Gloria Camila Ortega coincidió con esta pareja en la fiesta del Turronero y se pronuncia al respecto: "Me parece monísima, súper educada y súper respetuosa". Por su parte, Rollán despide la conexión diciendo que se alegra mucho por Bertín: "Está cariñosísimo, más feliz que nunca".

Almudena del Pozo ha hablado con un amigo cercano de Bertín y asegura que no tiene constancia de esta noticia y niega que la esté presentando como su novia. Al hilo de este dato, otros colaboradores consideran que, en los tiempos que corren, pocos son quienes presentan a otra persona como 'novio o novia' y apuntan a que, en ocasiones, no hace falta decir esas palabras para presentar a alguien como tu nueva ilusión.